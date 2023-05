Ihre Tochter sitzt im Rollstuhl. Den hievt man nicht einfach so in den Luftschutzbunker. Doch Oksana lässt sich nicht klein kriegen. Nicht von den Russen, nicht von dem Krieg, erzählt sie Natalija Yefimkina in ihrem Kriegstagebuch.

Ich rufe Oksana an. Ihre Nummer habe ich von einer ukrainischen Anwältin aus Tschernihiw, die ich in Berlin kennengelernt habe.

Natalija Yefimkina lebt in Berlin. Sie ist in Kiew aufgewachsen. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie zunächst nach Sibirien, in den 1990er Jahren dann nach Deutschland. Yefimkina arbeitet als Filmemacherin.

Wir haben in Tschernihiw ein Rehabilitationszentrum, da gehen viele mit ihren Kindern hin. Bis zum 18. Lebensjahr gibt es dort Gruppen für Soziale- und Frührehabilitation, Psychologen und Reha-Spezialisten und eine Schule für berufliche Ersteingliederung, wo meine Tochter Einzelunterricht bekommt. Schlimm sieht es aus, sobald das Kind volljährig wird. Dann muss es das Zentrum verlassen und zuhause bleiben. Für Erwachsene gibt es in unserer Stadt absolut nichts.

Ich heiße Oksana Doroschenko, bin 54 Jahre alt und Mutter eines behinderten Kindes. Ich leite die zivilgesellschaftliche Einrichtung "Stimme der Eltern" (Golos Batik), die in Tschernihiw von Eltern mit behinderten Kindern gegründet wurde. Wie ist es, in der Ukraine ein behindertes Kind zu haben? Das System ist ja nicht wirklich darauf ausgerichtet.

Deshalb haben wir uns mit anderen Eltern zusammengetan. Wir gründeten eine Tageseinrichtung, in der weiter unterrichtet wird. Die Kinder bekommen dort ein sehr intensives Programm bis sie 35 Jahre alt sind. Behinderte Kinder, egal ob sie 20 oder 25 sind, bleiben ja trotzdem Kinder. Aber jetzt liegt unser Leben in unseren Händen. Seit dem totalen Einmarsch ist es für den Staat und die Stadt schwierig geworden, denn unsere Organisation wurde über das Bildungsbudget finanziert. Dort gibt es einen Bürgerhaushalt, bei dem Menschen gemeinnützige Projekte einreichen konnten und die Bürger haben ihre Stimme dafür abgegeben. Fünf Jahre lang bekamen wir diese Finanzierung. Wir hatten unsere eigene Belegschaft. Aber als der große Krieg begann, brach dieser Haushalt weg und wir standen ohne jegliche Finanzierung da. Alles Geld fließt in die Verteidigung und den Wiederaufbau der Stadt nach den starken Kämpfen.

Anfangs waren die Eltern in einem sehr bedrückten Zustand. Alle hatten Schweres durchlebt. Also entschieden wir uns, etwas auf die Beine zu stellen, das dem ganzen Land nützt.

Mein ältester Sohn lebt in Irpen und als er dort die Helicopter sah und im nahen Hostomel alles in die Luft flog, waren wir sofort bereit zu fliehen. Wir sind gleich am ersten Tag, am 24. Februar weg. Aber viele Verwandte und andere Eltern aus der Gruppe konnten, da es so plötzlich passierte, ihre Gedanken nicht so schnell ordnen und blieben.

Wir sind hier ziemlich nah an der Grenze. Bis dahin sind es um die 70 Kilometer. Als die großangelegte Invasion begann, war die russische Armee sehr schnell in Tschernihiw. Wir sind gleich alle geflohen.

Oksana, in Deutschland hat man viel über Mariupol gehört, über Charkiw und Kiew, aber Tschernihiw kennt so gut wie niemand.

Eine Familie, deren Kind unsere Organisation betreut, war daheim, als eine Rakete einschlug und das ganze Haus zerstörte. Sie konnten mit ihrem Mädchen nicht einfach so in den Schutzkeller runtergehen, also verbarrikadierten sie sich nach dem Gesetz der drei Wände im Bad. Als der ganze Staub sich gelegt hatte, es aufhörte zu dröhnen, erzählt die Mutter, dass sie die Tür aufmachte und rausgehen wollte, aber hinter der Tür war nichts mehr, keine Nachbarwand, und das im dritten Stock.

Physisch gesunde Menschen können natürlich in den Luftschutzkeller, aber was machen Sie mit einem behinderten Kind im Rollstuhl? Ich kenne eine Mutter, die ihr Kind samt Rollstuhl in den Keller verfrachtete und zwei Wochen überhaupt nicht mehr raus kam. Sie mussten dort bleiben, weil das Kind rauszufahren, war unmöglich. Andere Eltern saßen einfach in ihren Wohnungen. Geschosse explodierten, Raketen, es war laut, um sie herum kollabierten Häuser, aber die Leute saßen in ihren Wohnungen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Schutzkeller für behinderte Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind nicht vorgesehen.

Wir hatten eine Brücke über den Fluss Desna, gleich wenn man aus der Stadt Richtung Kiew rausfährt. Bis zum 19. März konnte man noch über diese Brücke fahren, obwohl sie durchlöchert war und beschossen wurde. Aber als die Russen die Brücke gesprengt hatten, saßen die Leute in der Falle. Lebensmittel und humanitäre Hilfe kam zwar noch irgendwie in die Stadt, aber Tschernihiw ist relativ groß ist und es gibt viele Bezirke mit Privathäusern. Wenn du alleine bist, dann rennst du hin, aber wenn du ein Kind im Rollstuhl hast, kannst du nicht. Es reißt dein Herz auseinander: Entweder hinrennen und dem Kind Essen besorgen oder beim Kind bleiben. Wenn du losrennst und es einschlägt, und du hast dein Kind dort gelassen … solche Zerreißproben hatten wir alle. Die Leute kochten am Feuer, alles, was sie fanden. Diese letzten Tage vor der Befreiung, wurde alles verwendet, was noch da war. Trockene Erbsen und Mais haben sie gebraten. Das war fast wie bei der Blockade von Leningrad im Zweiten Weltkrieg, die Versorgungslage war akut.

Wie kann man sich vertragen, wenn man in dein Haus eindringt, die Hälfte davon besetzt und dir einen Arm abhackt und dann sagt: Lass uns jetzt vertragen und lassen wir alles so, wie es ist.

Ein großes Problem gab es mit dem Wasser. Meine Nachbarin schöpfte es direkt mit Eimern an einem getroffenen Wasserrohr. In anderen Bezirken liefen die Leute unter Beschuss zum Fluss und holten so viel Wasser, wie sie konnten. Das war sehr, sehr gruselig.



Niemand hatte erwartet, dass es so schlimm kommt. Man konnte nicht damit rechnen, dass sie, wie in der Ortschaft Jagidnoje, was ja in der ganzen Welt bekannt wurde, alle Menschen im Keller der Schule zusammen treiben. Deswegen wünschen sich alle hier mit dem ganzen Herzen, der ganzen Seele, den Sieg. Keiner, der unter der Okkupation der Russen war, kann sich vorstellen, dass es sich nochmal wiederholt.

Sie wissen ja, dass hier in Deutschland viele Leute sagen, dass man sich einigen sollte, damit der Krieg aufhört. Man dürfe es nicht zulassen, dass die Menschen so leiden. Ist das eine vollständig andere Haltung als die Ukrainer sie haben?

Man kann sich nur mit jemandem vertragen, der bereit ist, deinen Standpunkt einzunehmen, einen Kompromiss zu schließen und dich als gleichwertigen Verhandlungspartner betrachtet.