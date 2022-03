Manche Internet-Nutzer wiederum finden kreative Wege, in Russland Informationen über den Krieg an der Zensur vorbei zu platzieren.

Dabei werden vor allem Apps und Dienste genutzt, in denen man gerade nicht mit Nachrichten und politischer Aufklärung rechnet - so wie in der Dating-App Tinder. In der Basisversion ist Tinder in erster Linie ein lokaler Dienst, der den Nutzern nur Matches aus dem eigenen Umkreis anzeigt.

In der kostenpflichtigen Version suchen Nutzer jedoch auch in russischen Städten nach Matches - und klären diese dann über den Krieg in der Ukraine auf.