Tag für Tag kommen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Brandenburg an. Tausende hat das Land bereits untergebracht, Ministerpräsident Dietmar Woidke erwartet aber noch deutlich mehr Menschen - und eine größere Herausforderung als vor sechs Jahren.

Woidke forderte eine gerechte Verteilung der Geflüchteten auf die Bundesländer. Es kämen noch zu viele Menschen in Berlin und Brandenburg an, die Unterkunftsmöglichkeiten seien "deutlich zu knapp".

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht in der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine eine "deutlich größere Herausforderung als 2015/16". Rund ein Viertel der Ukrainer werde das Land verlassen, sagte er am Donnerstagabend nach einer Konferenz von Bund und Ländern dem rbb. Die Ukraine hat rund 44 Millionen Einwohner. "Wir müssen mit 30.000 bis 40.000 Geflüchteten rechnen, die wir unterbringen müssen."

Mehr als 7.700 Flüchtlinge aus der Ukraine sind inzwischen in den Brandenburger Kommunen untergebracht worden. Das teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Am Vortag waren es noch 4.900 Betroffene. Jedoch hätten noch nicht alle Landkreise die Zahlen gemeldet. Bei der Zentralen Ausländerbehörde wurden bis Donnerstagmorgen insgesamt fast 2.700 Geflüchtete aus der Ukraine in den Einrichtungen registriert und aufgenommen. Allein am Mittwoch seien es 208 Menschen gewesen, teilte das Innenministerium mit.

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen künftig auch von Cottbus aus in Deutschland verteilt werden. Die Lausitz-Stadt werde kommende Woche das dritte Drehkreuz neben Berlin und Hannover, teilte das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mit. Damit werde Berlin weiter entlastet. Dort kamen zuletzt täglich Tausende Flüchtlinge an. Woidke geht davon aus, dass viele der Geflüchteten in der Stadt bleiben werden. Sie sollen von dort aus in andere Teile Deutschlands gebracht werden, sagte er dem rbb.