Am Berliner Hauptbahnhof wurden sie in den ersten Wochen des Krieges von Hunderten Freiwilligen empfangen . Sie bekamen Lebensmittel, Handykarten und Kleidung. Im Internet konnten Geflüchtete unbürokratisch eine Unterkunft für die ersten Nächte oder sogar Monate finden. Viele Berlinerinnen und Berliner stellten ihre Zimmer oder ganze Wohnungen zur Verfügung. Die deutsche und auch die europäische Asylpolitik wurde damit auf den Kopf gestellt.

Exakt drei Monate sind vergangen, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Schon in den ersten Stunden des Krieges zeigte das ukrainische Fernsehen kilometerlange Autoschlangen auf den Straßen der Hauptstadt Kiew. Die Menschen wollten raus aus der Stadt, viele von ihnen direkt raus aus der Ukraine. In den letzten 90 Tagen sind über 600.000 Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflohen, die meisten über Berlin.

Das führte dazu, dass nicht mal eine Woche nach dem russischen Angriff die EU-Massenzustrom-Richtlinie aktiviert wurde. Die besteht zwar schon seit den Balkan-Kriegen, kam aber noch nie zum Einsatz. Sie soll verhindern, dass das europäische Asylsystem überlastet wird. Seit Anfang März können sich Ukrainerinnen und Ukrainer nun selbst aussuchen, in welchem EU-Land sie leben möchten. Sie können sofort in eine eigene Wohnung ziehen oder bei Bekannten unterkommen und gleichzeitig anfangen zu arbeiten. Die wichtigste Neuerung: Sie müssen keinen Asylantrag stellen, sondern sich lediglich registrieren. Damit haben sie Anrecht auf Grundsicherung und können bis zu drei Jahre bleiben.

Als 2015 viele Geflüchtete aus Syrien in Europa Schutz suchten, entschied man sich dagegen, die Massenzustrom-Richtline zu aktivieren. Für Geflüchtete aus anderen Ländern als der Ukraine, etwa aus Afghanistan, Syrien oder afrikanischen Staaten, gilt immer noch, dass sie bei Ankunft in Deutschland sofort einen Asylantrag stellen müssen. Sie sind verpflichtet, mindestens drei Monate in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung zu bleiben. In dieser Zeit dürfen sie nicht arbeiten oder eine Ausbildung anfangen. Ein Recht auf Grundsicherung haben sie nicht, die Unterstützung durch das Asylbewerberleistungsgesetz deckt meist nur die Minimalversorgung.

Je nach Situation müssen die Asylsuchenden deutlich länger als drei Monate in den Erstaufnahmeunterkünften bleiben, berichtet der Neuköllner Fachanwalt für Migrationsrecht Udo Grönheit. Er vertritt seit Jahrzehnten Menschen in Asylverfahren und kritisiert die aktuelle Vorgehensweise: "Unsere Migrationspolitik ist in einem großen Bereich davon bestimmt, Menschen abzuwehren und nicht davon, sie einzuladen zu kommen. Dabei wäre Deutschland wahrscheinlich ohne die vielen Flüchtlinge, die wir in den letzten Jahrzehnten hier hatten, nur noch bei 17 Millionen Einwohnern und nicht bei den 82 Millionen, die den Laden hier am Laufen halten." Die neuen Regeln für ukrainische Geflüchtete betrachte er mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so Grönheit.