Auf dem zugigen Platz in Marzahn werden die Auswirkungen der Inflation in aller Schärfe sichtbar, gerade jetzt am Monatsende, wo das Bürgergeld nicht mehr reicht. Die Armut hat hier viele Gesichter. "Die soziale Spaltung muss uns umtreiben", sagt die grüne Spitzenkandidatin. Sie kommt mit der 26-jährigen Simone Guderion ins Gespräch, die mit klammen Fingern und Bollerwagen auf die Suppe wartet.

Der Mann nimmt die Brötchen und bedankt sich artig. Wie alle anderen in der Schlange steht er an für die kostenlose heiße Suppe, die das Rote Kreuz hier verteilt. Und für die vollgepackte Papiertüte mit Essenspenden.

Bettina Jarasch trägt ein Papp-Tablett mit geschmierten Brötchen über den kalten Helene-Weigel-Platz in Marzahn. Im hochgeschlossenen schwarzen Mantel und mit grünem Schal sticht sie hervor aus den rund 80 Menschen, die an diesem Samstag frierend in einer Schlange stehen. "Die Brötchen sind total lecker und gesund", sagt sie zu einem Mann mit abgewetzter Pudelmütze, "wenn Sie die gegessen haben, sind Sie schon vorne bei der Suppe. Das ist doch gut, oder?"

Die CDU kann in der Berliner Wählergunst weiter Boden gut machen und liegt an der Spitze der Parteien. Für das amtierende Regierungsbündnis würde es trotzdem reichen, wenn auch unter anderer Führung, wie aus dem aktuellen BerlinTrend hervorgeht.

Die junge Frau freut sich zwar, dass die grüne Spitzenpolitikerin ihr erst einen Apfel und am Ende sogar ihre Handschuhe schenkt. Mit der Politik kann sie trotzdem nicht viel anfangen. Sie findet es bitter, dass so viele Menschen auf die Spenden vom Roten Kreuz angewiesen sind, "und dass die Regierungen so großartig nichts machen. Deswegen bin ich am Überlegen: Gehe ich dieses Mal überhaupt wählen - und warum?"

Damit hat die 54-jährige gebürtige Augsburgerin den Ton gesetzt, der in diesem Wahlkampf immer wieder von ihr kommt: Sie will auch nach der Wiederholungswahl mit SPD und Linken weiter regieren, aber eben unter ihrer Führung als Regierende Bürgermeisterin. Und: "Ich würde mich sehr freuen, wenn die SPD und Franziska Giffey dabei sind."

Am gleichen Tag, ein paar Stunden früher. Die Spitzenkandidatin freut sich auf eine Art Heimspiel. Auf dem Winterfeldtplatz im grün regierten Schöneberg stärkt ihr sogar die Bundesvorsitzende Ricarda Lang den Rücken: "Ich habe jetzt richtig Bock auf Wahlkampf mit dir hier in Berlin, Bettina", ruft Lang in die versammelte grüne Basis hinein und erntet ordentlich Applaus.

Weil SPD und Grünen in den Umfragen in den vergangenen Wochen nur sehr knapp auseinander lagen, ist der Ton rauer geworden zwischen den Koalitionspartnerinnen. Für die Entwidmung der Friedrichstraße für den Autoverkehr ging Giffey Jarasch frontal an, bei einer Spitzenkandidatenrunde in der Industrie- und Handelskammer bekamen sie sich wegen eines Senatsbeschlusses zur Verwaltungsreform vor laufenden Kameras in die Wolle.

Dann aber bekommt das vermeintliche Heimspiel in Schöneberg doch noch Dellen. Tina M., eine Alt-Achtungsechzigerin in neongelber Fahrradweste, früher sicher Grünen-Sympathisantin, baut sich vor Bettina Jarasch auf: "Warum machen Sie so einen auf Kriegsbegeisterung? Frau Baerbock, Herr Nouripour, Herr Hofreiter, was finden Sie so toll am Krieg", fragt die Frau provozierend. "Gar nichts", sagt Jarasch, "Krieg ist schrecklich.". Aber warum, insistiert Tina M. weiter, "rufen so viele Grüne immer nach noch mehr Waffen?" Dass Gespräch geht schnell zu Ende, die Spitzenkandidatin bleibt eine Antwort schuldig.

Neben dem grünen Wahlkampfstand haben Helfer ein Schild postiert. "Mit Grün voran statt mit Schwarz-Rot zurück", steht drauf – und genauso fällt auch Bettina Jaraschs Rede vor der Parteibasis aus: Sie arbeitet sich ein bisschen auch am Koalitionspartner ab, an der SPD. Die wisse offenbar aktuell gar nicht mehr, ob sie "vorwärts, rückwärts oder seitwärts will. Deswegen beschließt sie jetzt, einfach stehen zu bleiben, am besten gar keine Veränderungen."