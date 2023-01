Kernzitat: "In vielen Bereichen wird es weitreichende Veränderungen geben, etwa in der Wirtschaft, im Verkehrssektor, beim Bauen und Wohnen. Aber Berlin hat alle Möglichkeiten, diese Aufgabe zu bewältigen. Wir wollen die Chancen nutzen. Bei den anstehenden Veränderungsprozessen muss es sozial gerecht zugehen."

Die SPD nimmt das Pariser Klimaabkommen bei der Klimapolitik als Gradmesser. Um dem Übereinkommen von 2015 gerecht zu werden, sollen alle Politikfelder konsequent auf mehr Klimafreundlichkeit ausgerichtet werden. Den Ausstoß von CO 2 und anderen Treibhausgasen will die Partei in Berlin bis 2030 um mindestens 70 Prozent reduzieren. Bis 2045 soll das Leben und Arbeiten in der Stadt klimaneutral sein. Die Mobilitätswende will die SPD mit einem "Mix aus E-Mobilität, Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und Stärkung des Rad- und Fuß-Verkehrs sowie konsequenter Digitalisierung" erreichen.

Die Partei verweist auf weitreichende Änderungen in vielen Bereichen. Diese Prozesse will SPD sozial gerecht gestalten und setzt deshalb auf einen sogenannten "Social-Green-Deal". Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen sollen dabei nicht die Hauptlast des Wandels tragen. Neben Expert:innen im Klimaschutzrat sollten auch die Bürger:innen bei Klima- und Umwelt-Fragen zu Wort kommen. Auch Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollen mit Technologien und Innovationen an der Klima- und Energiewende mitwirken. Die Potenziale in diesem Bereich sollen gestärkt werden.

Eine Solarkampagne mit der Wirtschaft und dem Handwerk soll dazu führen, dass bis 2050 der Solarstrom-Anteil in Berlin auf 25 Prozent steigt. Neue Stadtquartiere sollen zukünftig zur Klimaneutralität Berlins beitragen - zum Beispiel durch einen erhöhten Effizienzhausstandard für Gebäude, mehr Solarenergie oder mehr Gebäudebegrünung auf Dächern und Fassaden. Auch auf Bestands- und Neubauten soll die Dachbegrünung weiter vorangetrieben werden. Parks und Grünanlagen sollen geschützt und sauberer sowie neue Straßenbäume gepflanzt werden. Berliner Kleingartenanlagen sollen erhalten bleiben.