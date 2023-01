Das Bundesverfassungsgericht braucht offenbar mehr Zeit, um die Wiederholung der Berlin-Wahl zu prüfen. Das erfuhr der rbb am Montag aus Parlamentskreisen. In einem Brief an das Abgeordnetenhaus, der dem rbb vorliegt, setzt das Gericht eine neue Frist für Stellungnahmen zur Wiederholung der Wahl bis zum 2. März.



Was das für den bisherigen Wahltermin am 12. Februar bedeutet, ist noch unklar. Denn über den Eilantrag der Beschwerdeführer gegen den Termin steht in dem Brief nichts. Das Bundesverfassungsgericht will sich im Laufe des Tages äußern.