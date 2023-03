Demnach sollen die Bezirksämter und auch die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister neu gewählt werden können, um die durch die Wahl am 12. Februar veränderten Mehrheitsverhältnisse in den Bezirken besser abzubilden. Denn laut Gesetz verteilen sich die Sitze in den Bezirksämtern gemäß der Stimmanteile der Fraktionen in den Bezirksverordnetenversammlungen. Das Amt des Bürgermeisters wird nach dem Mehrheitsprinzip gewählt.