Ein Radfahrer Schönefeld Samstag, 26.11.2022 | 08:34 Uhr

In Berlin ist die CDU sprichwörtlich "am A..... !"

Auch wenn Sie stärkste Partei wird so werden die 3 linken Parteien nicht mit ihr koalieren und Sie, wie auch 2019 in Bremen, im Regen stehen lassen. Die FDP ist zu schwach und mit der AFD darf/kann/wird sie nicht koalieren.

50 plus ist Utopie und so bedeutet dies: Opposition for ever!