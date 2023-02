Die Berliner CDU erfährt so viel Zuspruch wie seit Jahren nicht. Auf Plakaten verspricht sie "Klartext"-Politik, in Umfragen liegt sie vorn – und Parteichef Wegner hofft unverdrossen auf eine Koalitionsoption, die immer weniger realistisch erscheint. Von Thorsten Gabriel

An der Ulmenstraße in Kaulsdorf entsteigt Kai Wegner dem Fond seiner schwarzen E-Limousine und begibt sich in Kälte und Dunkelheit. Es ist so kalt, dass der Atem Dunstwolken in die Luft malt, und so dunkel, dass man zweimal hinsehen muss, um die Szenerie zu erkennen: Unweit des Autos haben sich ein paar Dutzend Menschen um eine Art mobile Würstchenbude versammelt, die schummrig beleuchtet ist. Das soll Wahlkampf sein? Fast wirkt es ein bisschen konspirativ. Wahlkampf undercover.

"Das riecht ja gut", stellt der CDU-Spitzenkandidat fest und folgt seiner Nase in Richtung Bude. Würstchen gibt es hier nicht, dafür aber kostenlose Heißgetränke. "Liebe Kaulsdorfer", wendet sich eine Frau mittleren Alters an rund 40 Anwohnerinnen und Anwohner, die allesamt schon mit Bechern versorgt sind. "Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute hier am Glühweinstand stehen!"