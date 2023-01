Auch wenn der Wahlkampf in Berlin schon in vollem Gange ist, können noch Beschwerden gegen eine Komplett-Wiederholung gestellt werden - allerdings nur noch bis Dienstag. Auch in puncto Teil-Wiederholung der Bundestagswahl laufen Fristen ab.

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe laufen am Dienstag zwei wichtige Fristen zur Berliner Wahl von 2021 ab. Es geht zum einen um die Komplett-Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen, zum anderen um die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl.

Noch sind es sechs Wochen bis zum Wahltermin für die Wiederholung der Abgeordnetenhaus- und der Bezirksverordnetenwahlen in Berlin. Die ersten können nun aber bereits per Briefwahl abstimmen.

Zur Teil-Wiederholung der Bundestagswahl sind bis kurz vor Annahmeschluss bisher zehn Wahlprüfungsbeschwerden eingegangen - unter anderen der Bundestagsfraktionen von Union und AfD. Einig sind sich die Beschwerdeführer in der Forderung, es reiche nicht aus, wenn die Wahl nur in knapp einem Fünftel der Berliner Stimmbezirke wiederholt wird.

So hatte es der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition entschieden. Mit diesem Beschluss habe die Koalition "demokratische Grundprinzipien unserer Demokratie missachtet", kritisierte Stephan Brandner, Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion am Montag. Während die Union mehr Stimmbezirke als bisher in eine Teil-Wiederholung einbeziehen will, fordert die AfD die komplette Wiederholung des Berliner Teils der Bundestagswahl.

Die AfD bezieht sich dabei auch auf das Gerichtsurteil des Berliner Landesverfassungsgerichts zur Berlin-Wahl. "Das Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes zur Berlin-Wahl ist unmissverständlich - und weil offensichtlich bei der Bundestagswahl die gleichen Fehler gemacht wurden, ist eine komplette Neuwahl auch hier zwingend erforderlich", so Brandner.