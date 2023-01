Noch sind es sechs Wochen bis zum Wahltermin für die Wiederholung der Abgeordnetenhaus- und der Bezirksverordnetenwahlen in Berlin. Die ersten können nun aber bereits per Briefwahl abstimmen.

Über den Stand der Wahlvorbereitungen und die Planung will am Mittwochvormittag im Rathaus Zehlendorf Landeswahlleiter Stephan Bröchler informieren.

Rund sechs Wochen vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin können Briefwählerinnen und -wähler bereits ihre Stimme abgeben. Seit Montag werden die rund 2,8 Millionen Wahlbenachrichtigungen verschickt. Auch in den Bezirksämtern können Wahlberechtigte, die nicht am eigentlichen Wahltermin ihre Stimme abgeben können oder wollen, bereits jetzt ihr Kreuz machen.

Das erste Mal in der Geschichte Berlins muss eine Wahl komplett wiederholt werden. Zu viele Fehler waren 2021 passiert.

Teilweise wiederholt werden muss die Bundestagswahl, die ebenfalls am 26. September 2021 in Berlin stattfand. Allerdings wird sie nicht komplett wiederholt und nicht am 12. Februar. Denn über Fehler bei einer Bundestagswahl entscheidet der Bundestag, der zwar im November entschieden hat, dass wegen der vielen Wahlpannen in 431 von rund 2.300 Berliner Stimmbezirken die Wahl wiederholt werden muss. Doch sind Klagen dagegen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen, das nun erst eine Entscheidung fällen muss, und erst dann kann ein Wahlwiederholungstermin festgelegt werden. Um solch eine Wahl dann auch vorbereiten zu können, wird dieser Termin dann erst nach dem 12. Februar liegen.