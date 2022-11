Bei der Wahlwiederholung Anfang 2023 müssen dieselben Kandidaten auf denselben Listenplätzen antreten. An einigen Stellen sorgt das für kuriose Gemengelagen. Wenn zum Beispiel aus einer Grünen in der Zwischenzeit eine Linke geworden ist. Von Hendrik Schröder

Darauf wollen die Grünen es aber nicht bewenden lassen, so Lara Liese: "Und zweitens prüfen wir aber auch parallel rechtliche Schritte. Einfach, ob es für uns möglich ist, den Wahlvorschlag an dieser Stelle anzupassen, da gibt es auch manche Anhaltspunkte dafür, dass es sind jetzt auch all diese Fragen, das habe ich gerade gesagt. Die sind ungeklärt. Das ist ein einmaliger Fall."

Nun ist es aber so, dass die neue Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Stefanie Remlinger, damals auf der Liste zum Abgeordnetenhaus stand und als Direktkandidatin in Pankow den Einzug nur knapp verpasste. Deshalb ging sie dann in den Bezirk, aus dem sie jetzt auch gar nicht weg möchte: "Ich habe mich in Mitte verliebt. Nur der Wähler kann entscheidend, dass ich nicht weitermachen soll. Ich möchte Bürgermeisterin bleiben und werde die Spitzenkandidatin sein."

Laut Wahlgesetz müsste Stefanie Remlinger aber wieder für das Land kandidieren. Und wenn sie dieses Mal gewinnen sollte und das Mandat fürs Abgeordnetenhaus aber nicht annimmt, weil sie im Bezirk bleiben möchte, dann ginge den Grünen dieser Sitz flöten. Es bleibt also spannend, wer für wen und unter welchen Umständen und für welches Amt dann am Ende bei der Wiederholung zur Wahl steht.