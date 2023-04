CDU entscheidet auf Parteitag über Schwarz-Rot in Berlin

Auf einem Landesparteitag stimmen die Berliner CDU-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der SPD ab. Ihre Zustimmung und damit das "Go" für einem schwarz-roten Senat mit Kai Wegner als Regierendem gilt als Formsache.

Nach der Zustimmung der Berliner SPD zum gemeinsam ausgehandelten Koalitionsvertrag ist nun die CDU am Zug. Bei einem Parteitag entscheiden die Christdemokraten am Montag darüber. Gibt es wie erwartet eine Mehrheit, ist der Weg frei für eine schwarz-rote Landesregierung.

Noch am Montag wollen beide Parteien über die Ressortverteilung informieren. Der Koalitionsvertrag soll am Mittwoch unterschrieben, der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner am Donnerstag im Abgeordnetenhaus zum ersten Regierenden Bürgermeister seiner Partei seit 2001 gewählt werden.