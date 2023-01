Das erste Mal in der Geschichte Berlins muss eine Wahl komplett wiederholt werden. Zu viele Fehler waren 2021 passiert. Die wichtigsten Fakten zur Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahl am 12. Februar 2023 im Überblick. Von A. Sundermeyer und U. Schuhmacher

Beauftragt hatte das Gutachten der Ältestenrat des Parlaments. Die Juristen empfehlen darin, das gesamte Präsidium neu zu bestimmen, also die Posten des Präsidenten und der Stellvertreter sowie weiterer Präsidiumsmitglieder. Auch alle Ausschüsse hörten "mit dem Zusammentreten des gewählten Parlaments auf zu existieren". Sie müssten demnach neu gewählt werden, inklusive Verfassungsschutz- und Erstem Untersuchungsausschuss. Dasselbe gilt laut Gutachten für die Fraktionen, die sich neu konstituieren müssen.

Die Juristen haben auch noch nicht erledigte Gesetzesvorgänge in das Gutachten miteinbezogen. Diese haben zwar weiterhin Gültigkeit. Der Wissenschaftliche Dienst empfiehlt in seinem Gutachten allerdings, bei Gesetzentwürfen "aus Gründen der Rechtssicherheit" die erste Lesung durch das neu zusammengesetzte Parlament zu wiederholen, um dem "Gebot von zwei Lesungen eines Gesetzes im Abgeordnetenhaus in jedem Fall zu entsprechen und jegliche Rechtsunsicherheit zu vermeiden". Darüber hinaus müsse sich das Abgeordnetenhaus in seiner ersten Sitzung eine neue Geschäftsordnung geben oder die bisherige bestätigen.