Thomas Erkner Donnerstag, 05.01.2023 | 15:53 Uhr

Blödsinn. Sowas lässt sich eindeutig feststellen. Dafür gibt es eine Wahlordnung die das durchzuführende Wahlverfahren festlegt.

Also wenn die Wahlkabine, Stimmzettel oder Wahlurnen fehlten, die Wahlberechtigunsscheine und Personalien nicht überprüft wurden und so Mehrfachstimmen abgeben wurden, das Wahllokal einfach zu war oder der Wähler in anderer Weise im Wahllokal an seiner rechtmäßigen Stimmabgabe gehindert wurde etc. sind Wahlergebnisse grundsätzlich angreifbar.

Anderfalls sind die Wahlergebnisse in den Wahlbezirken rechtskräftig.



Genau über diese Sachverhalte wird sich das BVerfG jetzt einen Überblick verschaffen und entscheiden ob sie tätig werden. Wenn sie tätig werden, wird das Urteil des VerfGH aufgehoben, mit der Maßgabe die ordentlich erzielten Mandate entsprechend zu würdigen. Worauf dann der VerfGH in seinem neuen Urteil die alte Wahl nur noch in Teilen annulieren wird.