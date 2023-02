"Zusammen schaffen wir das", das war die Botschaft, die die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der Brandenburger Ministerpräsident und SPD-Chef Dietmar Woidke vor einigen Tagen bei einer gemeinsamen Wahlkampftour verbreiten wollten. Zusammen kämpfen sie für eine Verlängerung der U-Bahnlinie 7 von Rudow weiter zum Flughafen BER in Schönefeld. Dabei hofft man gemeinsam auf Geld vom Bund: Berlin-Brandenburg sei schließlich die am stärksten wachsende Region in ganz Deutschland, so Giffey. Und da seien auch entsprechende Verkehrsanbindungen wichtig.

Das Beispiel der S- und U-Bahn-Verbindungen zeigt, wie eng Berlin und Brandenburg politisch verzahnt sind, und wie sehr man vom Wohlwollen der jeweils anderen Landesregierung abhängig ist. Ohne Unterstützung aus Brandenburg keine U-Bahn-Verlängerung – und ohne Unterstützung aus Berlin nicht ausreichend medizinische Angebote für die Brandenburger:innen. Außerdem bietet Brandenburg denen Platz, die in Berlin keinen (mehr) finden: Denn in Brandenburg gibt es noch Freiräume, um sich zu entfalten, und zumindest in vielen Regionen noch bezahlbare Miet- und Immobilienpreise.

So wie in Wiesenburg/Mark (Landkreis Potsdam-Mittelmark): Aus einem alten Sägewerk wird dort das sogenannte KO-Dorf. Ein Ort, an dem Menschen gemeinsam arbeiten und wohnen sollen. Hier sei es so wie Berlin früher einmal war, sagt Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke). "Arm und sexy. Das gilt jetzt eher für Wiesenburg."

Boomtown Wiesenburg – damit diese Vision wahr wird, setzt Bürgermeister Beckendorf auch auf die Berliner Politik. Die brauche einen weiten Horizont, wenn es in der Großstadt immer enger und teurer werde. "Die Leute wollen nicht an den Stadtrand verdrängt werden, sondern an Orte, an denen sie glücklich sind." Dass diese Orte in Brandenburg liegen, das versteht sich für Beckendorf von selbst.