Timo Berlin Montag, 23.01.2023 | 12:25 Uhr

die wut der leute auf die Partein ist sehr verständlich und sollte nicht überrachen.

denn keiner dieser Politiker hat uns bürger gefragt ob wir neuwahlen wollen das wurde von politikern entschieden die bei der wahl schlecht abschnitten und so keine ämter bekammen wo sie sich die taschen voll machen können diese klagten in d.Trump manier,.

nun kostet uns diese gier ein haufen geld das nicht die politiker zahlen müssen sondern wir .und nur mal so die nästen wahlen hätte es in 2 jahren sowieso gegeben.