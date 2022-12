Der Berliner Senat hält es nicht für erreichbar, die Stadt bis 2030 klimaneutral umzubauen. Den Klima-Volksentscheid will das rot-grün-rote Bündnis daher bei seiner Sitzung am Dienstag ablehnen. Unklar ist weiterhin der Termin für die Abstimmung.

Der rot-grün-rote Berliner Senat will den Volksentscheid "Berlin 2030 klimaneutral" in seiner Sitzung am Dienstag per Beschluss ablehnen. Ob die Abstimmung zeitgleich zum Wiederholungswahl am 12. Februar oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, ist weiter offen.

Auch wenn der Senat die Absicht der Initiative Berlin Klimaneustart teile, den Klimaschutz in der Hauptstadt zu beschleunigen, will er den Volksentscheid inhaltlich ablehnen. Das geht aus einer Vorlage für die Senatssitzung am Dienstag hervor, die dem rbb vorliegt.