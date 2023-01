Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entscheidet in dieser Woche, ob sie Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar nach Berlin entsendet. Nach Informationen von rbb24 Inforadio finden die Gespräche dazu am Dienstag und am Mittwoch statt. Vertreter von Behörden, Parteien und Verbänden werden gehört. Landeswahlleiter Stephan Bröchler hatte die OSZE zur Wahlbeobachtung eingeladen, um Vertrauen in die Demokratie zurückzugewinnen.



Beitrag von Norbert Siegmund