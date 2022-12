Treffen mit Initiatoren geplant - Berliner Senat beschließt noch keinen Termin für Klima-Volksentscheid

Di 06.12.22 | 15:58 Uhr

dpa/L. Lachnit Video: rbb24 | 06.12.2022 | Bild: dpa/L. Lachnit

Ein Termin für den Klima-Volksentscheid in Berlin steht noch nicht fest. Der Senat will sich nochmal mit den Initiatoren treffen - in der kommenden Woche soll ein Datum feststehen. Eine "versemmelte Wahl" dürfe sich nicht wiederholen, so Senator Lederer.

Der Berliner Senat hat am Dienstag noch keinen Termin für den anstehenden Volksentscheid "Berlin 2030 klimaneutral" beschlossen. Aller Voraussicht nach komme als Termin aber nicht der 12. Februar, also der Tag der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl, infrage, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) im Anschluss an eine auswärtige Senatssitzung in Brüssel.

Vor dem Terminbeschluss wolle der Senat noch einmal mit den Initiatoren des Volksentscheides in Kontakt treten, so Giffey. Die Berliner Wahl findet am 12. Februar statt. Nach rbb-Informationen favorisiert der Senat als Termin für den Klima-Volksentscheid den 26. März.

Lederer: größte Klatsche für versemmelte Wahl

Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) begrüßte die Vertagung der Entscheidung. Die Volksentscheids-Initiative habe noch einmal neue Anregungen und Fragen vorgebracht. Der Respekt vor dem Volksentscheid gebiete es, dass die Initiative noch einmal ausführliche Antwort bekomme. Jarasch erneuerte ihre Haltung, dass eine Zusammenlegung von Volksentscheid und Wahl bei rechtzeitiger Planung möglich gewesen wäre. Nun sei es aber "wie es ist". Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte, er habe sich in Gesprächen mit der Landeswahlleitung und den Bezirken überzeugen lassen, dass eine Abstimmung am 12. Februar gemeinsam mit der Abgeordnetenhauswahl nicht funktionieren könne. Berlin habe sich vor dem Landesverfassungsgericht "die größte Klatsche eingefangen für eine versemmelte Wahl". Diesen Eindruck dürfe man bei der Wiederholungwahl nicht noch einmal bestätigen. Regierende Bürgermeisterin Giffey kündigte an, die Terminentscheidung werde nun in der Senatssitzung nächste Woche getroffen.



Senat empfiehlt Ablehnung des Volksentscheids

Planmäßig beschloss der Senat allerdings die inhaltliche Stellungnahme, die in der Informationsbroschüre zum Volksentscheid abgedruckt werden wird. Wie schon in einer ersten Stellungnahme vom Mai begrüßt der Senat darin die grundsätzliche Absicht des Volksentscheids. Die von der Initiative vorgeschlagenen Gesetzesänderungen zur Klimareduktion seien jedoch keine geeigneten Mittel, diese Ziele zu erreichen. Deshalb empfehle der Senat, den Volksentscheid nicht anzunehmen.

Bündnis für Parallel-Wahl

Das Bündnis "Klimaneustart" sowie Grüne und Linke fordern vehement, die Abstimmung parallel zur Wiederholungswahl für das Abgeordnetenhaus abzuhalten. Die Initiatoren erhoffen sich dadurch einen höheren Grad der Mobilisierung von Wählern als bei einem separaten Termin. Konkret will das Bündnis in dem Volksentscheid erreichen, dass Berlin bereits bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral wird. Der Senat sieht das als unrealistisch an.

Bürgerinitiative mit Unterschriftensammlung erfolgreich

Nach Angaben der Landeswahlleitung hatten die Bezirksämter insgesamt 261.841 Unterschriften geprüft, die im Rahmen des Volksbegehrens eingereicht wurden. Um eine solche Abstimmung durchzuführen, müssen sich mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten für das Abgeordnetenhaus in die Unterschriftenlisten eingetragen haben, also rund 171.000 Menschen. Laut Landeswahlleitung wurden 180.547 gültige Stimmen gezählt.

Sendung: rbb24, 06.12.2022, 13:00 Uhr