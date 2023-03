Franziska Giffey will eine schwarz-rote Koalition - gegen Widerstand in den eigenen Reihen. Warum das so ist, verrät der Abschlussbericht ihres Sondierungsteams, der dem rbb vorliegt: Er ist vor allem eine Abrechnung mit den Grünen. Von Angela Ulrich

In den Sondierungen um eine Neuauflage des rot-grün-roten Bündnisses sei man in allen entscheidenden Punkten "durch" gewesen, sagte Jarasch. Man habe entweder Konsens erreicht oder einzelne Punkte dann in Koalitionsverhandlungen oder Arbeitsgruppen klären wollen. So sei man mit der SPD am Ende verblieben. Daher irritiere sie die Aussage Giffeys, ihre Partei habe keine Zeichen für einen echten Neubeginn gegeben, sagte Jarasch. "Sie entspricht überhaupt nicht dem, wie wir am Ende der Gespräche verblieben sind."

Es sei zwar klar gewesen, dass es Unzufriedenheit mit der "gemeinsamen Performance" von SPD, Grünen und Linken gegeben hätte. "Es gab einfach zu viel Streit in der Öffentlichkeit", so Jarasch im rbb weiter. Aber genau das hätte man ändern wollen. "Aber das war anscheinend nicht das, was die SPD wollte."

Den Grünen sei allerdings wichtig gewesen, erkärte Jarasch, dass sie nach einer solchen Wahl, "die ja auch gezeigt hat, dass es eine Unzufriedenheit mit der jetzigen Koalition gab und gibt in der Bevölkerung", zu zeigen, dass sie "wirklich liefern können", was sie versprechen.