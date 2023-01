Dreieinhalb Wochen vor der Wiederholungswahl in Berlin bleibt das wichtigste politische Thema der angespannte Mietmarkt und der Mangel an Wohnraum. Laut BerlinTrend von rbb24 Abendschau und "Berliner Morgenpost" finden 39 Prozent der Befragten, dass dieses Problem am dringendsten gelöst werden muss.

An zweiter Stelle stehen für die Befragten Verkehr und Mobilität. 29 Prozent sehen hier großen Handlungsbedarf, vor allem Wähler der FDP, die sich zuletzt für den Ausbau der Stadtautobahn A100 ausgesprochen hatte und Wähler der Grünen, die eine klimafreundliche Verkehrswende in der Stadt voranbringen wollen. Doch ähnlich wie das Top-Thema Wohnen verlor der Komplex insgesamt an Gewichtung - und zwar sechs Prozentpunkte.



An dritter Stelle beschäftigt Berlinerinnen und Berliner das Thema Bildung, das gaben laut Umfrage 21 Prozent (+3 Prozent) der Befragten an.