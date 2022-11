Peter Pan aus Wolkenkuckucksheim Freitag, 18.11.2022 | 13:07 Uhr

Wie man in Berlin-Mitte sehen konnte, wo sich der Bezirkbürgermeister bis zu letzt an seinem Stuhl klammerte, wird wohl auch nicht von der charakterlichen Eignung auszugehen sein, dass die von alleine gehen, sollte sich bei der Wahl eine andere Konstellation bilden.

Selbst, wenn die Grünen - was Gott verhindern sollte - stärkste Faktion im Berliner Senat werden, ist kaum zu erwarten, dass die Doktorarbeitkopierende freiwillig ihre Pfründe aufgibt.

Was auch vom ehemaligen SED-Mann, dem die Wahlwiederholung zu verdanken ist, nicht zu erwarten ist.

Moral, Anstand, Charakter sind hier fehl am Platze.