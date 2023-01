Alex Mittwoch, 25.01.2023 | 13:02 Uhr

Brinker kriegt es weder auf die Kette, sich von Reichsbürgern in ihren Reihen abzugrenzen, dem Wohnungsmangel in Berlin irgendwas entgegen zu setzen oder mal nicht geschichtsrevisionistisch irgendwelche Lügen zu verbreiten. Wer AfD-Fans in der Familie hat, kapiert sehr schnell was diese unter Meinungsfreiheit verstehen: Alle Gegenmeinungen niederbrüllen, Gewalt androhen und sich wie ein trotziges Kind in der Opferrolle suhlen, nur um damit den nächsten Grenzübertritt bereits rechtzufertigen (genau wie ihre Vorbilder aus 1933). Alles Selbstzweck, genau wie das Anbiedern an das Regime im Kreml (zahlt vermutlich super)