Den Wahlkampf haben die Abgeordneten der SPD-Fraktion im Gepäck und in den Knochen. "Mir tut der Rücken weh" stöhnt eine Abgeordnete, als sie auf dem Landgut Stober eintrifft. Sie kommt direkt vom Wahlkampfstand in Berlin und steht jetzt auf dem gepflasterten Hof zwischen den alten Backsteingebäuden. Die SPD-Fraktion trifft sich im alten Borsig-Gut bei Nauen zu ihrer traditionellen Jahresauftakt-Klausur. Laut Tagesordnung geht es um "Bilanz und Ausblick auf das Parlamentsjahr". Doch die Überschrift des Programms müsste eigentlich heißen: Wie wir diese Wahl (doch noch) gewinnen.

Fraktionschef Raed Saleh redet in seiner Auftaktansprache nicht lange drumherum: "Es geht am 12. Februar nicht nur um die Korrektur von Wahlfehlern. Es steht eine echte Richtungsentscheidung an." Das könnte man beim ersten Hören als ein Bekenntnis zur amtierenden rot-grün-roten Koalition verstehen. Aber die SPD will sich in diesem Wahlkampf alles offenhalten und kämpft für "SPD pur". Deshalb schiebt Saleh gleich den vermeintlichen SPD-Wahlkampfschlager garniert mit einer Attacke auf die grüne Spitzenkandidatin hinterher: "Nicht Frau Jarasch entscheidet über das 29-Euro-Ticket. Das entscheiden die Berlinerinnen und Berliner bei der Wahl."

Das 29-Euro-Ticket sei die Idee seiner Partei gewesen, wird Saleh nicht müde zu berichten. Die SPD habe das kostenfreie Schulessen durchgesetzt, die Gebührenfreiheit in der Kita, die Lernmittelfreiheit und für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes die Hauptstadtzulage. Und als andere Parteien ihre Wahlplakate designt und den Wahlkampf geplant hätten, habe die SPD das Drei-Milliarden-Euro-Hilfspaket geschnürt, um die Stadt sicher durch die Energiekrise zu manövrieren, schwört er seine Fraktion ein.