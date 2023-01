Kernzitat: "Zentrales Ziel unserer Wohnungspolitik ist der Bau von mindestens 300.000 neuen Wohnungen bis 2035."

Die CDU wirft den Blick gleich 15 Jahre voraus: 300.000 Wohnungen sollen bis 2035 gebaut sein. Bis 2026 strebt sie wie die SPD an, die Zahl der landeseigenen Wohnungen auf 400.000 zu erhöhen. Der Grundsatz beim Neubau: "Nachverdichtung vor Außenerweiterung" der Stadt.

Dafür soll es nicht nur in den neuen Innenstadt-Quartieren mit dem Bauen vorangehen, sondern auch mehr in die Höhe gebaut werden. Den Dachgeschoss-Ausbau will die CDU unter anderem mit Fördermitteln beschleunigen. In den Ämtern soll eine neue "Genehmigungskultur" einziehen. Die CDU plädiert dafür, dass Unternehmen Werkswohnungen bauen und so gleichzeitig Fachkräfte an sich binden.

Um Bestandsmieter besser zu schützen, will die Union die Wohnungsaufsicht stärken. Mit einem "Mietergeld" soll auch Haushalten mit mittleren Einkommen geholfen werden. Fördern will die Partei auch das Wohneigentum - unter anderem mit einem landeseigenen Mietkauf-Modell, bei dem bis zur Rente die Raten wie eine normale Miete gezahlt werden. Auch den Kauf von Genossenschaftsanteilen und die Gründung von Genossenschaften und Baugruppen will die CDU fördern.