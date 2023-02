"Am Anfang ist es am einfachsten, die Dinge aufzuräumen", sagt sie, "dann hat man den klareren Überblick, wo sich neue Chancen bieten." Neben den Akten kommen ein paar persönliche Dinge wie Notizbücher in die Kiste. Ins Abgeordnetenhaus wird Sibylle Meister in den nächsten Wochen nur noch kommen, wenn Sitzungen des Hauptausschusses anstehen - bis auch hier Schluss ist.

Sibylle Meister fackelt nicht lange. Nicht einmal 48 Stunden nachdem klar war, dass die FDP nicht mehr im nächsten Abgeordnetenhaus vertreten ist, steht die Finanz-Expertin der Fraktion in ihrem Büro im zweiten Stock des Abgeordnetenhauses und packt Akten in eine Kiste.

Aus den Reihen der Abgeordneten wurde schon vor dem kleinen Landesparteitag der Liberalen am Dienstagabend eine Erklärungslinie vorgeben: Es habe weder am Spitzenkandidaten noch an der Wahlkampfführung gelegen. Sebastian Czaja habe Energie für drei gehabt, lobt Sibylle Meister den persönlichen Einsatz des 39-Jährigen, und die Kampagne mit den auffälligen gelb-pinken Plakaten sei großstädtisch und passend für Berlin gewesen. Czaja habe gekämpft wie ein Löwe, unterstreicht Paul Fresdorf, und bilanziert: "Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben sollen."

Tobias Bauschke, dessen Tage als Abgeordneter nach knapp anderthalb Jahren zu Ende gehen, sieht eine "ganz einfache Erklärung" für den Absturz seiner Partei. Die Wählerinnen und Wähler hätten auf einen Wechsel in der Berliner Politik gesetzt und als Garant für diesen habe sich die CDU präsentiert. Als die Christdemokraten dann in den Vorwahlumfragen klar vorne gelegen hätten, hätten sich viele Wählerinnen und Wähler auf die Seite des Gewinners geschlagen, glaubt Bauschke. Im Gespräch betonen FDP-Leute oft, es seien die besonderen Umstände dieser Wahl gewesen, die die FDP absacken ließen. Eine große Rolle habe gespielt, dass aus dem Bund, wo die FDP in der Ampelkoalition mitregiert, keinerlei Rückenwind gekommen sei.

Rückenwind aus der Bundespolitik gab es für die Berliner FDP tatsächlich nicht, im Gegenteil. Vor allem liberale Parteianhänger sind sehr enttäuscht von der Ampelkoalition im Bund, deren Arbeit wird anders als bei SPD und Grünen bei FDP-Anhängern mehrheitlich negativ bewertet. Die Wahl in Berlin war nicht die erste, bei der FDP-Landesverbände diesen Unmut zu spüren bekamen – es war die fünfte Wahlniederlage der FDP in den Ländern, seit sie im Bund in der Ampel mitregiert. Auch wenn es wichtige äußere Faktoren gab, die nichts mit der Performance der Berliner FDP vor Ort zu tun hatten, aufatmen kann sie nicht. Denn die Daten von infratest dimap zeigen auch: Das Vertrauen in ihre fachliche Kompetenz schwindet. In sieben der elf abgefragten Politikfelder trauen die Wählerinnen und Wähler der FDP weniger zu als noch 2021, auch in zentralen Fragen wie Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Nur noch drei Prozent glauben, dass die Liberalen Lösungen haben für die wichtigsten Aufgaben in Berlin. Die Aufgabe für die FDP in der kommenden Zeit der außerparlamentarischen Opposition ist vorgezeichnet: sie muss inhaltliches Vertrauen zurückgewinnen.

So kurz nach dem Wahldebakel ist nicht allen bald Ex-Abgeordneten schon klar, wie es für sie weitergeht. Tobias Bauschke etwa will sich ein, zwei Wochen sortieren und dann schauen, was er in Zukunft beruflich macht. Für Sibylle Meister zahlt sich aus, dass sie neben ihrer Abgeordnetentätigkeit in den vergangenen Jahren ein wenig als Investmentmaklerin gearbeitet hat, daran will sie jetzt anknüpfen.

Komfortabel ist die Lage bei Felix Reifschneider. "Ich habe keine existenziellen beruflichen Sorgen", sagt der Bundesbeamte im Sonderurlaub, der in seinen alten Job in einem Ministerium zurückgehen kann. Was die Zukunft der Partei angeht, geben sich alle optimistisch. "Wir werden ganz bestimmt wiederkommen", sagt Sibylle Meister.