Martina Berlin Mittwoch, 14.12.2022 | 20:59 Uhr

Oje. "Radikale Vereinfachung von Verwaltungsstrukturen" - davon versteht die FDP doch gar nichts. Die verwechselt doch ständig Betriebswirtschaft mit Volkswirtschaft.

Am Ende kommen da wieder so copy and paste Expertisen von irgendwelchen Wirtschaftsberatungsunternehmen raus. Die für eine multinationale Schraubenfabrik vielleicht noch irgendwie funktionieren. Aber nicht für öffentliche Verwaltung.

Zudem ist die FDP viel zu haltlos in Privatwirtschaft verstrickt, um seriös zum Beispiel an der Reform von Baurecht zu arbeiten. Will ich wissen was internationales Investoren-Finanzmilieu will, frag ich die doch gleich selbst. Statt mich mit den Laufburschen aufzuhalten.

Zweifellos wünscht sich die FDP so manche "Vereinfachung" Mehr Bürgernähe ist das aber sicher nicht.