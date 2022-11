Die Berliner Grünen wollen am Samstagvormittag Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin für die Wahlwiederholung am 12. Februar küren. Die 53-Jährige ist Senatorin für Umwelt und Mobilität im rot-grün-roten Senat und führte die Grünen bereits im Vorjahr in den Wahlkampf.

Zuvor warben 18 führende Grünen-Politiker der Bezirks-, Landes- und Bundesebene in einem Brief an die Parteimitglieder dafür, Jarasch bei einem kleinen Parteitag am Samstag erneut zu küren. Auch die Grünen wollen aus der Wahl als stärkste Partei hervorgehen, Jarasch soll die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ablösen. "Nach mehr als 20 Jahren SPD-Führung im Roten Rathaus ist es Zeit für ein Update, damit Berlin und seine Verwaltung wieder funktioniert", heißt es im Brief.

Der Verfassungsgerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden muss. Die Abstimmung sei wegen "schwerer systemischer Mängel" und vieler Wahlfehler ungültig. Am Freitag wurde der Wahltermin im Berliner Amtsblatt veröffentlicht.