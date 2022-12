Zahlreiche Rechtschreibfehler in den Faxen hätten ihn sofort stutzig gemacht. "Wir sind natürlich hellhörig mit Blick auf Störungen der Wiederholungswahl", sagte Bröchler, der auf ein "normales Maß" bei Manipulationsversuchen hofft. Aber: "So wie die Stimmung ist, müssen wir uns auf unterschiedliche Szenarien einstellen."

Unter anderem der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux ist Opfer eines solchen Fake-Faxes geworden. "Zum Glück ist es so einfach gehalten, dass es sofort als Fälschung auffallen musste", erklärte Lux gegenüber dem rbb. Problematischer werde es, wenn Manipulationen professioneller gemacht würden. Lux selbst will keine Strafanzeige stellen. Es sei "nicht schön, aber in unserer digitalisierten Welt muss man mit Fakes rechnen".



Am 12. Februar 2023 soll die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin stattfinden. Zuletzt war eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe dagegen eingegangen. Ob das Bundesverfassungsgericht sie annimmt, ist derzeit unklar.