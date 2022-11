Karin B. Berlin-Friedrichshain Mittwoch, 16.11.2022 | 17:06 Uhr

Was für Wahlgeschenke? Diese Tickets werden aus Steuerabgaben finanziert, also von uns allen, bzw. von den Menschen, die täglich arbeiten und die Gesellschaft am Laufen halten, obwohl das Geld woanders dringender einzusetzen wäre: Sanierung des ÖPNV, Schulen, Digitalisierung, gut ausgebildetes Personal etc. Die Liste ist unendlich lang.

Diese vermeintlich günstigen Tickets sind auch ein Zeichen der Unfähigkeit der Landes- und Bundesregierung. Immer den 3. vor dem 1. Schritt zu machen.

Die Berliner mit Grips haben es nun in der Hand, WIE und VON WEM Berlin zukünftig regiert werden sollte. Nicht wählen zu gehen ist jedoch keine Option.