Die Berliner Jusos haben eine Kampagne gegen die geplante Koalition ihrer Partei SPD mit der CDU gestartet. Eine entsprechende Internetseite gehe am heutigen Samstag online, sagte die Juso-Landesvorsitzende Sinem Tasan-Funke bei einer Delegiertenkonferenz in der SPD-Bundeszentrale in Berlin. "Wir werden heute starten und wir werden erst ruhen, wenn wir diese große Koalition verhindert haben." Sie betonte: "Das wird die größte Kampagne, die die SPD Berlin je gesehen hat. Wir machen das aus Liebe zur Partei." Folgen sollen in den nächsten Wochen zahlreiche Diskussionsveranstaltungen. Tasan-Funke sagte, eine gemeinsame Regierung mit der CDU sei eine "Koalition mit Reaktionären". Der Co-Vorsitzende Peter Maaß sprach von einer "ehrenlosen CDU".

Bei der Juso-Konferenz zu Gast sind die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe und der Berliner Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel, die beide an den Koalitionsverhandlungen beteiligt sind.



Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nimmt nicht an der Veranstaltung der Jusos teil. Die SPD-Chefin besuchte am Samstag kurzfristig eine Konferenz des Kreisverbands Pankow. Dort sagte sie, bei den Sondierungsgesprächen mit Linken und Grünen sei klar geworden, dass ein Neubeginn in dieser Konstellation nicht möglich sei. Dagegen habe die CDU viel Verständnis und Entgegenkommen gezeigt, was die Kernthemen der SPD betreffe.



Sie rief die Parteimitglieder auf, zunächst die Verhandlungen abzuwarten, bevor sie sich ein Urteil bilden. Wenn der Koalitionsvertrag ausgehandelt ist und die Mitgliederbefragung beginnt, werde es sechs Beteiligungsforen geben, in denen inhaltlich fokussiert diskutiert werden kann. Sollte das Bündnis mit der CDU nicht gelingen, sei die Alternative eine schwarz-grüne Koalition, warnte Giffey. Das habe sich schon vor der Wahl abgezeichnet und stehe noch immer im Raum.