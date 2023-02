Wohnen und Verkehr, Sicherheit und Integration - das waren die großen Themen der Diskussionsrunde "Ihre Wahl 2023" am Dienstagabend im rbb-Fernsehen. Bei einigen Themen verstrickten sich die Spitzenkandidat:innen in Detail-Diskussionen, besonders deutlich ging es im Streit um das künftige Verkehrskonzept der Hauptstadt zu. Hier war Bettina Jarasch, die aktuelle Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin der Grünen fast auf sich alleine gestellt.

Jarasch bekräftigte ihre Pläne, auch weiterhin Parkflächen umbauen zu wollen, beispielsweise in Radwege. "Wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen und auch noch sicher auf den Straßen unterwegs sein wollen, dann müssen wir den Platz umverteilen um sichere Rad- und Fußwege zu schaffen", sagte sie. Viel Gegenwind gab es dafür von den Spitzenkandidaten der FDP und der CDU. Sebastian Czaja von der FDP sagte, er wolle, dass jeder schnell und sicher an sein Ziel komme, mit dem Verkehrsmittel seiner Wahl. Zwei Drittel der Berliner würden in Außenbezirken wohnen und seien aufgrund des unzureichend ausgebauten Öffentlichen Nahverkehrs auf das Auto angewiesen. Czaja gehe es deshalb um eine bessere Organisation des nebeneinander laufenden Verkehrs. In eine ähnliche Richtung argumentierte Kai Wegner von der CDU. Er schlug ein besseres Baustellenmanagement vor und echauffierte sich vor allem über den Plan, viele Parkplätze im Innenstadtbereich für Radwege zu opfern.

Wegner ging so weit, aufgrund der verkehrspolitischen Forderungen von Bettina Jarasch eine Koalition mit den Grünen auszuschließen. "Dass, was Frau Jarasch und die Grünen in den letzten Tagen und Wochen gesagt haben, ist mit mir nicht zu machen", sagte der Chef der in den Umfragen führenden CDU. "Diese Verkehrspolitik will ich nicht in Berlin, sie passt nicht zu Berlin".

Auf die Frage von Moderatorin Franziska Hoppen, ob eine Absage an ein Bündnis mit den Grünen sei, sagte Wegner, diese müssten sich ziemlich bewegen. "Das werden sie nicht tun. Also kann ich mir eine Koalition mit den Grünen nach der Wahl nicht vorstellen." Mit ihm werde es weder flächendeckend Tempo 30 in der Stadt noch eine Halbierung der Parkplätze geben, so Wegner. Er sei - im Gegensatz zu den Grünen - auch für den Weiterbau der A100 im Osten der Stadt.

Jarasch nannte die Aussagen von CDU und FDP "Heuchlerei". Man könne nicht allen alles versprechen, der Platz sei schließlich begrenzt. Ihr gehe es neben der Verkehrswende auch um sicheren Verkehr und das sei nur möglich, wenn die Autos mehr Platz machten für andere Verkehrsteilnehmer.