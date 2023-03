Martina Berlin Freitag, 03.03.2023 | 12:06 Uhr

Nein. Ihre kleine Nützlichskeitsrechnung bildet nicht die einzige Projektion ab, in die man sich mit dem vorliegenden Wahlergebnis jeweils funktional einrichten kann.

Was bedeutet es denn p o l i t i s c h, hat eine Partei gegenüber einer laufenden Koalitionsregierung 10% hinzugewonnen? Ein Achtungserfolg? Ein Erdrutschsieg? Weil jetzt 28% gegen fast 50% in einer laufenden Legislatur stehen?

Was bedeutet es, bestimmt der Wahlverlierer SPD die Regierungsverhältnisse faktisch in laufender Regierungen und Koalition auf den Kopf stellen zu dürfen - obwohl sein Personal die Wiederholungswahl verantwortete? Politische Grösse?



Wäre ja interessant 28% würden von einer CDU mit Sachprogramm und Sachfragen - also regierungs- und koalitionsfähig - repräsentiert. Damit ist die CDU aber gar nicht am Start.

Ich weiss nur was CDU nicht will. Sind immer die schwierigsten Kandidaten in der Jahreshauptversammlung vom Schrebergartenverein.