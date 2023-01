Die Berliner FDP hat ihre Vorschläge für eine Verwaltungsreform präzisiert. Ihr Spitzenkandidat für die Wiederholungswahl, Sebastian Czaja, schlägt vor, 60 der 72 Bezirksstadträte abzuschaffen und durch eine "Senatsaußenstelle" in den Bezirken zu ersetzen. Ausgenommen seien die Bezirksbürgermeister. Das erklärte Czaja, der auch FDP-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus ist, am Montag in der rbb24-Sendung "Ihr Plan für Berlin, Herr Czaja?".