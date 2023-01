Kernzitat: "Weder die Verteufelung noch die Verherrlichung des Autos bringen uns voran."

Die CDU will den Individualverkehr durch grüne Wellen und ein besseres Baustellen-Management flüssiger machen. Die Partei verspricht, dass jedes Schlagloch binnen 24 Stunden repariert wird. Im Straßenbau und bei der Brückensanierung soll es eine Investitionsoffensive geben. Die Autobahn A100 will die CDU bis zur Storkower Straße verlängern. Tempo 50 soll Regelgeschwindigkeit auf Hauptstraßen bleiben. Eine City-Maut lehnt die Partei ab. Für E-Autos soll es in den nächsten fünf Jahren 10.000 Ladepunkte geben.

Busse und Bahnen sollen so häufig fahren, dass niemand länger als zehn Minuten warten muss. Mit einem freiwilligen 365-Euro-Jahresticket will die Partei den ÖPNV attraktiver machen. Das 9-Euro- beziehungsweise 29-Euro-Monatsticket lehnt die CDU als "Strohfeuer" ab. Durch Parkhäuser mit insgesamt 10.000 Plätzen für Park and Ride – "mit Platzgarantie für Pendler" – soll das Umsteigen attraktiver werden.

Auf der Ringbahn wünscht sich die Partei eine dichtere Taktfolge, eingleisige S-Bahn-Strecken sollen zweigleisig ausgebaut werden. Bei der U-Bahn tritt die CDU für die Verlängerung der U2 nach Buch ein. Die U3 soll bis Mexikoplatz fahren und die U7 bis zum Flughafen BER und zur Spandauer Heerstraße. Für die Straßenbahn sieht die CDU den "Schwerpunkt im Osten".

Die CDU will "intelligente Fahrradschnellwege" bauen und mehr Fahrradstraßen auf Nebenstraßen einrichten.