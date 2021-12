Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte in seinem Grußwort die Regierungsarbeit der Koalition in Berlin. Die Politik "einer Großstadt erfordere große Management- und Kommunikationsleistungen", erklärte er. "Franziska, du bist die Frau, die das kann", sagte Scholz in Richtung der wahrscheinlich neuen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Scholz lobte, dass sich Giffey und die Berliner SPD ehrgeizige Neubauziele und den Weiterbau von U-Bahn-Linien vorgenommen haben.



Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) konnte sich an die Delegierten der Landespartei wenden und lobte Giffey als "hervorragende Kollegin". Woidke kündigte in seinem Parteitags-Grußwort eine engere Zusammenarbeit an, um Berlin und Brandenburg zu einer führenden Region in Deutschland zu entwickeln. Dazu sollten beide Länderparlamente enger kooperieren. Die Landesregierungen beider Länder müssten noch häufiger gemeinsam tagen, so Woidke.