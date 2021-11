In einem sogenannten "Zukunftsprogramm Krankenhäuser" will die Koalition in

dieser Legislaturperiode das Gesamtfördermittelvolumen für alle im Krankenhausplan

aufgenommen Krankenhäuser anheben. Unter anderem solle das Investitionen in den Klimaschutz beinhalten.

Charité und Vivantes sollen in Landesbesitz bleiben.

Pflegende Angehörige will die Koalition besser unterstützen. Mit einer

Kurzzeitpflegeinitiative sollen "kurzfristig" neue Plätze geschaffen werden.

Zur Rückgewinnung von Pflegekräften soll es ein gemeinsames Programm mit der Bundesagentur für Arbeit geben.