Vor allem die SPD wollte nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz den Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse verschaffen. Linke und Grüne hielten dagegen und verhinderten beispielsweise die anlasslose Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten , die Einführung der elektronischen Fußfessel oder den Einsatz von Staatstrojanern bei Terrorverdacht. Auch sie mussten dafür schmerzhafte Kompromisse eingehen. Das mühsam austarierte Gleichgewicht wird auch die nächste Koalition nicht gleich wieder in Frage stellen - soweit herrscht Einvernehmen.

Allerdings: Mit Franziska Giffey haben die Sozialdemokraten eine Frau an die Spitze gestellt, die seit ihrer Zeit im Neuköllner Bezirksamt ausdrücklich für eine härtere innenpolitische Linie steht. Schon für ihre politische Glaubwürdigkeit muss Giffey den beiden Koalitionspartnern gewisse Zugeständnisse abringen. Beispiel Videoüberwachung: Während die Linken mit einer "erheblichen Reduzierung" Wahlkampf gemacht haben und die Grünen zumindest die Ausweitung verhindern wollen, betont die SPD den Nutzen einer "temporären und anlassbezogenen" Videoüberwachung. Wie die richtige Dosis für Berlin aussieht, darüber waren sich die Koalitionspartner noch nie einig – so dass der Koalitionsvertrag an dieser Stelle wohl kaum mehr als einen Formelkompromiss enthalten wird.

Beide Seiten werden aber mit dieser Spannung leben können. Vorteil SPD: Solange sie den Innensenator stellt, sitzt der zumindest bei der praktischen Umsetzung am längeren Hebel. Vorteil Linke und Grüne: Solange das Polizeigesetz so bleibt wie es ist, ändert sich an den großen Linien nichts. Einfach machen kann es sich Rot-Grün-Rot bei einigen liegengebliebenen Projekten. Der oder die Polizeibeauftragte soll sich künftig mit einer eigenen kleinen Behörde um Bürgerbeschwerden kümmern. Allerdings konnte sich die Koalition bis zuletzt nicht auf eine konkrete Person einigen. Auch die Nachfolge der Datenschutzbeauftragten muss noch entschieden werden. Was die Einigungsfähigkeit der Koalition im Vorwahlkampf noch überforderte, sollte im Rahmen des großen Stühlerückens nach der Wahl deutlich einfacher sein.