Es sah für Bettina Jarasch nach einem glatten Durchmarsch an die Berliner Regierungsspitze aus. Doch die Werte fallen von Umfrage zu Umfrage. Die Zeit wird knapp. Jetzt will die Grüne zum Schlussspurt ansetzen. Von Iris Sayram

Termin am Roten Rathaus, Vorstellung des grünen Regierungsprogramms. Bedeutungsschwer ist der Platz gewählt. Denn die Grünen nehmen für sich weiterhin in Anspruch, das Rote Rathaus zu erobern, mit Bettina Jarasch als Regierender Bürgermeisterin. Doch je näher die Abgeordnetenhauswahl rückt, desto weiter entfernen sie sich von diesem Ziel. Die Umfragen sind schlecht . Bettina Jarasch verliert.

Die 52-Jährige tritt ans Mikrofon. "Berlin zur grünen Hauptstadt machen - klar geht das", beginnt Jarasch ihre Rede. Sie ist nicht deutlich zu verstehen. Ein Krankenwagen fährt mit lauter Sirene vorbei, Fußgänger telefonieren, die kaum Notiz von den grünen Visionen nehmen. Doch Jarasch lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Sie tut das, was sie häufig tut: Sie lächelt. Setzt dann neu an und spult das Programm runter, ohne zu stolpern.

"Wir stehen für wirkliche Veränderung", ist ihr Schlachtruf. Es sind viele Medienvertreter gekommen – sogar überregionale. Sie hätte den Termin auch zu einem Frontalangriff auf ihre Gegner nutzen können: etwa auf ihren Noch-Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten ließen noch in der Nacht ein für die Grünen wichtiges Lieblingsprojekt scheitern: das letzte Kapitel des Mobilitätsgesetzes. Hinter den Kulissen brodelte es deswegen an diesem Vormittag gewaltig.

Die SPD hatte da schon vermeintlich geheime Interna aus der Sitzung an einige Landespolitikreporter geleakt. Das Gesetz sei nur gekracht, weil die Grünen heimlich die City-Maut einführen wollten, so die Spin-Doktoren der SPD. In Wahrheit steht die City-Maut in dem Gesetz nicht einmal drin. Doch das Narrativ war in der Welt: Die Grünen wollen Autofahrer zur Kasse bitten. Jarasch sagt dazu an diesem Morgen nichts, sie schweigt und lächelt. Erst Tage später schaltet sie auf Kampf um gegen die SPD. Richtig böse klingt es dennoch nicht, wenn sie ihre Gegnerin Franziska Giffey kritisiert.

Es ist das Erste, was auffällt, wenn man Bettina Jarasch trifft: Sie wirkt wirklich aufrichtig herzlich. Zur großen Belustigung des gesamten Parlaments sagte das sogar der parteilose Andreas Wild mitten in seiner Rede: "Bettina Jarasch ist die einzige hier, die ein Herz hat", so der Abgeordnete, der selbst der AfD zu rechts war.