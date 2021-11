Regierungsbildung in Berlin - SPD, Grüne und Linke wollen Koalitionsvertrag am Montag vorstellen

Finale bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin: Nach fünf Wochen intensiver Gespräche wollen SPD, Grüne und Linke nun am Montag ihr Regierungsprogramm vorstellen. Zuvor wird am Wochenende aber noch an letzten Details gefeilt.



Das künftige rot-grün-rote Bündnis in Berlin will ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag am kommenden Montag der Öffentlichkeit vorstellen. Am Freitag und am Wochenende seien Schlussberatungen und die Endredaktion geplant, erfuhr der rbb am Freitag aus Verhandlungskreisen. Am Montag würden auch die Parteigremien informiert.



Bis dahin dürfte auch der Ressortzuschnitt im neuen Senat feststehen und die Frage beantwortet sein, welche Partei wie viele Senatorenposten bekommt. Den Chefsessel im Roten Rathaus soll die SPD-Vorsitzende und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey übernehmen.



dpa/Stefan Jaitner Analyse | Rot-Grün-Rot zu Sicherheitspolitik in Berlin - Innenpolitische Gretchenfragen Das rot-grün-rote Bündnis steht sich in vielen politischen Fragen nahe. Teilweise gefährlich nahe, wie der emotionale Streit um die Enteignungsfrage zeigt. Gelingt Rot-Grün-Rot die Balance aus Sicherheit und Bürgerrechten? Von Christoph Reinhardt

Viele Details schon bekannt - Giffey-Wahl kurz vor Weihnachten geplant

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 22. Oktober begonnen. Während der Gespräche hatten die drei Parteien schon viele Punkte des geplanten Regierungsprogramms vorgestellt. Die lange Liste der Vorhaben reicht vom Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) über mehr Anstrengungen für den Klimaschutz und 20.000 neue Wohnungen pro Jahr bis hin zu einer Verbeamtung von Lehrern und mehr Videoüberwachung von Orten mit viel Kriminalität. Liegt der Koalitionsvertrag vor, kann der neue Senat aber noch nicht starten. Die Parteigremien von SPD (am 5. Dezember) und Grünen (am 12. Dezember) und die Mitglieder der Linken (vom 3.-17. Dezember) müssen dem Regierungsprogramm noch zustimmen. Ist das geschehen, will sich Giffey am 21. Dezember im Abgeordnetenhaus zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen. SPD, Grüne und Linke regieren in Berlin bereits seit 2016 gemeinsam.

