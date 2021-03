Kati Brandenburg Samstag, 20.03.2021 | 18:46 Uhr

Was für Ideen. Allerdings widersprüchlich ohne Ende. 20.000 neue Wohnungen pro Jahr. Wie kommt das Baumaterial in die Stadt? Auf welchem Grund und Boden sollen diese Wohnungen stehen? Wie werden die Menschen versorgt, die in diesen Wohnungen leben sollen? Da vermisse ich den Nachweis der konkreten Machbarkeit. Außerdem kann man doch nicht wirklich Millionen Menschen in einer Stadt leben lassen und so tun, als wäre es ein Dorf, an dem Autos nur entfernt vorbei fahren.