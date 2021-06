Mirko Dwilling-Haß Potsdam Freitag, 18.06.2021 | 18:07 Uhr

Für mich wäre, egal ob in Land, Bund oder eben auch in der EU, wichtig, dass endlich mal Politiker in Verantwortung kämen, die nicht vorrangig an sich und ihre "Freunde" denken, sondern wieder Politik für und mit den Menschen machen,



Im Moment biedern sie sich wieder ordentlich dem Wähler an, aber letzl endlich ist ihnen das nach der Wahl auch schon wieder egal.



Bei Monitor diese Woche waren beeindruckende Beispiele zu sehen, wie ach so auf die Menschen achtenden Politiker nur an sich selbst und ihre Lobby denken,



@RBB... das was Monitor diese Woche gezeigt hat, wäre mal im Rahmen der Wahlen mehrere Abende wert, dort mal den Wählern nicht nur die Politiker zu zeigen, wie sie sich gern sehen wollen, sondern wie sich tatsächlich gegen die Interessen der Menschen gerichtet benehmen. Stichwort Wohnungen und Share Deals.