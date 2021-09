Nach der Chaos-Wahl am Sonntag hat die Landeswahlleiterin bereits Konsequenzen gezogen und ihren Rücktritt angeboten. Derweil stehen für mehrere Wahlbezirke Nachzählungen an. Der Grund: sehr knappe oder sehr auffällige Ergebnisse.

Aber allein rund 300 Stimmen sind ungültig, und schon angesichts der zahlreichen bekannt gewordenen Pannen will Demirbüken-Wegner klären lassen, ob sie nicht doch ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen kann. "Ich kann das noch immer nicht begreifen, dass das hier passiert ist", sagt sie. "Ich habe den Wahlkreis schon zweimal direkt gewonnen, aber so etwas wie dieses Mal kenne ich nicht."

In der ganzen Stadt stehen nun Nachzählungen an. In den ersten Bezirken haben sie am Donnerstag begonnen. Allein in Steglitz-Zehlendorf werden seit dem Morgen 34 Stimmbezirke neu ausgezählt, zwei Drittel betreffen die Briefwahl. Weitere Nachzählungen dürften folgen: Die Niederschriften aus den Wahllokalen seien in diesem Jahr in einem auffällig schlechten Zustand, sagte der Bezirkswahlleiter. Üblich seien insgesamt pro Wahl rund 30 Nachzählungen.



Im Rathaus Pankow geht es zunächst um acht Stimmbezirke, dazu kommen alle Erststimmen aus Wahlkreis 3. Dem amtierenden Kultursenator Klaus Lederer von den Linken fehlen in seinem Pankower Wahlkreis lediglich 30 Stimmen auf Grünen-Kandidatin Oda Hassepaß. Fast zehnmal mehr Stimmen waren hier ungültig. Lederer hatte deswegen eine Nachzählung verlangt, die nun auch durchgeführt wird. Das Ergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.

Es geht aber auch noch knapper. Den Grünen Alexander Kaas Elias in Charlottenburg-Wilmersdorf wiederum trennen nur acht Stimmen von seiner SPD-Konkurrentin Franziska Becker. Eine Sprecherin der Bezirkswahlleitung teilte auf rbb-nachfrage mit, man plane derzeit keine Nachzählung. "Ich weise aber darauf hin, dass die Bezirkswahlleitung derzeit im Begriff ist, sämtliche Niederschriften der Wahl- und Briefwahlvorstände zu prüfen und Nachzählungen bis zur Sitzung des Bezirkswahlausschusses in der kommenden Woche nicht ausgeschlossen sind", so die Sprecherin.