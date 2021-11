Am Tag nach seiner Bestätigung im Amt des Bezirksbürgermeisters von Berlin-Pankow steht Sören Benn (Linke) in der Kritik. Bei der Wahl am Donnerstagabend in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) erhielt Benn 29 Ja-Stimmen, 24 Abgeordnete stimmten gegen ihn, es gab zwei Enthaltungen. Zuvor hatten sich SPD und Linke auf Benn geeinigt, beide Fraktionen kommen insgesamt auf 23 Stimmen in der Pankower BVV. Für Benn müssen also auch sechs Vertreter anderer Fraktionen gestimmt haben. Benn selbst kann nicht ausschließen, dass auch Verordnete der AfD-Fraktion für ihn bei der geheimen Wahl gestimmt haben. Die AfD selbst behauptet, ihre fünf Pankower Abgeordneten hätten für den Linke-Politiker gestimmt.

Die Linken wiesen das als unbewiesene Behauptung zurück, die jeder Grundlage entbehre. Sandra Brunner, stellvertretende Landesvorsitzende der Linken Berlin sagte rbb|24, die AfD betreibe ein "perfides Spiel" und lüge.Benn selbst lehnte am Freitag in einem Interview mit der Berliner Tageszeitung "taz" einen Rücktritt ab. Vergleiche mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen im Februar 2020 wies Benn darin zurück. Dank Stimmen der AfD im Landesparlament war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich damals zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Wenige Tage später trat er nach geballter Kritik auch aus den eigenen Reihen wieder zurück.



"Der Fall Kemmerich ist eine ganz andere Baustelle. Selbstverständlich trete ich nicht zurück. Wenn ich zurücktrete, spielen wir doch das Spiel der AfD", sagte dazu Benn der "taz". Die Wahl im Pankower Bezirksparlament sei nicht mit Thüringen vergleichbar. Vielmehr sei dieser Vergleich "Teil der stinky story, die da gestrickt wird", so der Linke-Politiker.



Er könne natürlich bei einer geheimen Wahl "nie" ausschließen, dass ein AfD-Abgeordneter für ihn gestimmt habe. Fakt sei: "Wir hatten uns in unserer Zählgemeinschaft aus Linkspartei und SPD eine einfache Mehrheit unter den demokratischen Parteien organisiert. Was wir unterschätzt haben, war die Perfidie der AfD. Auf die Stimmen der AfD wäre es nie angekommen, weil wir uns in Gesprächen mit einzelnen Abgeordneten aus dem demokratischen Spektrum eine Mehrheit gesichert hatten", so Benn.



Aus Reihen der SPD hieß es, es gebe eine Nebenabrede mit der CDU, daher

sei es nicht auszuschließen, dass Benn auch mit Stimmen der CDU ins Amt

gehoben wurde. Dass die CDU damit gegen ihren unvereinbarkeitsschluss verstößt, der besagt, dass man mit AfD und auch den linken nicht zusammenarbeitet, wollte hier niemand kommentieren.

