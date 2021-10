Das schwierigste Thema im Bereich der Verkehrspolitik haben SPD, Grüne und Linke schon in ihren Sondierungsgesprächen abgeräumt: Die Autobahn A 100. Der 16. Abschnitt bis zum Treptower Park ist gerade im Bau, der 17. geplant. Die Grünen lehnen den Weiterbau eigentlich ab, die Linke würde den Abschnitt von Neukölln nach Treptow am liebsten in einen Radschnellweg umwandeln. Doch die Parteien vereinbarten nun: Der 16. Bauabschnitt wird weiter gebaut und einem – Achtung! – "qualifizierten Abschluss mit Verkehrskonzept am Treptower Park zugeführt". Was immer das dann heißen mag. In erster Linie heißt es: Die SPD hat sich durchgesetzt, aber nur bis Treptow.

Ansonsten gibt es große rot-grün-rote Dreieinigkeit: Nahverkehr wird großgeschrieben. U-Bahn und Straßenbahn sollen ausgebaut werden. Wobei Grünen und Linken die Tram wichtiger ist, der SPD die U-Bahn. Verständigen müssen sie sich noch darüber, wie der Nahverkehr künftig finanziert werden soll, neben Zuschüssen und Fahrscheineinnahmen. Eine City-Maut oder eine monatliche Abgabe, wie sie die Grünen gern hätten, lehnen SPD und Linke ab. Sie sind stattdessen für ein freiwilliges Ticketangebot. Die SPD wünscht sich seit langem eine 365-Euro-Jahreskarte, die Linke spricht von einem "Bürger:innen-Ticket".

Auch beim Radverkehr steht die grobe Linie fest: Alle drei Parteien wollen das Radwegenetz weiter ausbauen. Die SPD will "möglichst viele" Hauptstraßen mit geschützten Radwegen ausstatten, die Grünen alle. Sie wollen außerdem, dass mehr Autostraßen zu Fahrradstraßen werden. Und die Linke forderte in ihrem Wahlprogramm, dass an Hauptstraßen eine grüne Welle für Fahrräder geprüft werden soll. In Summe also nichts, worüber man sich in den Koalitionsvereinbarung nicht einig werden könnte.

Ach so, das Auto kommt auch abseits der Autobahn vor: Mehr Ladesäulen für E-Autos soll es geben, zeigen sie sich in ihrem Sondierungspapier einig. Und gute Straßenverbindungen seien nicht zuletzt für den Wirtschaftsverkehr wichtig.