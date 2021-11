Amt soll "in jüngere Hände" fallen

Die Linke-Sozialsenatorin Elke Breitenbach tritt nicht erneut als Berliner Senatorin an. Das gab die 60-Jährige am Dienstag bekannt. Sie freue sich nun, "das Amt in jüngere Hände zu legen."

Die noch amtierende Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach (Linke) wird nicht Teil der künftigen Regierung in Berlin. "Ich trete nicht mehr als Senatorin an", erklärte Breitenbach am Dienstag auf Twitter.

Sie sehe ihre Aufgabe als "erfüllt" an und freue sich, "das Amt in jüngere Hände zu legen", so Breitenbach weiter.