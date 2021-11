Rot-grün-roter Koalitionsvertrag vorgestellt - Giffey kündigt "Regierung für alle Menschen in Berlin" an

Mo 29.11.21 | 13:40 Uhr

Bild: dpa/Carsten Koall

Mehr Neubau, mehr Klimaschutz, mehr Personal in Schulen und bei der Polizei: Die Spitzen der Berliner Regierungsparteien haben den Koalitionsvertrag vorgestellt. Die designierte Regierende Bürgermeisterin betonte dabei, man habe jeden in Berlin im Blick.

Die Spitzen der Berliner SPD, Grünen und Linken haben am Montagmittag ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt. Das Dokument trägt den Titel "Zukunftshauptstadt Berlin" und umfasst 22 Kapitel auf rund 150 Seiten.



An erster Stelle findet sich nach der Prämbel ein umfassendes Kapitel zu den Themen Stadtentwicklung, Bauen und Mieten. Wie bekannt, strebt die künftige Koalition an, dass in Berlin bis zum Jahr 2030 insgesamt 200.000 neue Wohnungen entstehen sollen, die Hälfte davon, wenn möglich, bis zum Ende der Wahlperiode im Jahr 2025. Dabei sollen vor allem auch Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment entstehen.

Giffey: "Wir sind eine Regierung für alle"

Die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) betonte, im Titel des Koalitionsvertrags "Zukunftshauptstadt" gehe es auch um den Begriff "Hauptstadt": "Wir als Berlinerinnen und Berliner müssen uns bewusst machen, dass wir Kiez sind, aber auch Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, Weltstadt, Großstadt mit Menschen aus verschiedenen Nationen", betonte sie.



Die Unter-Überschrift des Vertrags setze klare Akzente: "Wir haben vier große Bereiche: Soziale Stadt, ökologische Stadt, vielfältige Stadt und wirtschaftlich starke Stadt. Das alles geht nur im Ausgleich, es geht nur, wenn wir alle im Blick haben", betonte sie. Man müsse die Innenstadt und Außenbezirke genauso betrachten wie Arbeitnemer und Arbeitgeber, wie Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer. "Wir sind eine Regierung für alle", so die SPD-Politikerin weiter.



SPD übernimmt Stadtentwicklungs-Ressort

Die SPD übernimmt die Ressorts Stadtentwicklung, Inneres, Bildung und Wirtschaft, wie bereits zuvor bekannt wurde. Giffey erklärte dazu, in den kommenden zehn Jahren sollten 200.000 Wohnungen entstehen, dabei spiele der sozial bezahlbare Wohnungsbau eine entscheidende Rolle. Hinzu komme eine Aufstockung der Berliner Wohnraumförderung um 500 Millionen Euro pro Jahr, zudem das "Bündnis für bezahlbaren Wohnungsneubau".



Das Land wolle 2.000 neue Stellen schaffen mit Schwerpunkt Bildung, Inneres und Soziales, so Giffey. Im Bereich der Wirtschaft gehe es darum, das "Neustartprogramm" nach vorne zu bringen. "Wir wollen eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft", so Giffey.

Jarasch will besseren ÖPNV-Anschluss der Außenbezrke

Die Grünen übenehmen die Ressorts Wissenschaft, Gesundheit, Finanzen und Umwelt. "Wir werden einen Klimaausschuss installieren, der dem Senat Vorschläge für mehr Klimaschutz machen wird", erläuterte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Die Verkehrswende gehe nicht nur weiter, sondern komme auch in den Außenbezirken an - durch den Ausbau des ÖPNV, so Jarasch.



Bei den geplanten Investitionen stehe Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, betonte die Grünen-Politikerin weiter. Dabei gehe es sowohl um den Verkehrsbereich als auch um Gebäude. Für Anwohner und Kurzzeit-Parker kündigte sie höhere Parkgebühren an, für Touristen soll es ab 2024 ein verpflichtendes "Gästeticket" geben.



Die Linken behalten die Senatsressorts Kultur und Europa, Arbeit und Soziales und erhalten neu das Justizressort. Linken-Parteichefin Katina Schubert betonte dazu, man strebe eine "linke Rechtspolitik" an, die "deutliche Spuren" hinterlassen werde. Als Beispiel nannte sie den Untersuchungsausschuss zu den Neonazi-Vorgängen in Neukölln, der jetzt komme. "Wir werden uns um eine offene Gesellschaft stärker kümmern als bisher", betonte sie mit Hinweis auf das Ressort Antidismriminierung, das dem Justiz-Ressort angehöre.



Wer die Senatsposten einnimmt, steht noch nicht fest. "Das werden wir in den Parteigremien entscheiden", kündigte Jarasch an.



Jarasch kündigt mehr Impfangebote an

Die Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch äußerte sich auf der Pressekonferenz auch zur Corona-Krise. Die neue rot-grün-rote Koalition wolle im Kampf gegen die vierte Corona-Welle das Impfangebot weiter ausbauen, kündigte sie an. Der wachsenden Bereitschaft zur Impfung müsse Rechnung getragen werden. Sie bekräftigte: "Impfen ist der einzige Weg aus dieser Pandemie."



Es sei gut, dass dieselben Parteien bereits in den vergangenen Jahren miteinander regiert hätten. So sei ein bruchloser Übergang im Kampf gegen die Pandemie möglich. Man werde in den kommenden Wochen alles tun, was notwendig sei, um die Corona-Welle zu brechen. Was genau zusätzlich geplant ist, sagte Jarasch aber nicht.

Giffey soll am 21. Dezember gewählt werden

Bei SPD und Grünen müssen nun noch Parteitage über den Entwurf des Koalitionsvertrags abstimmen. Dies ist für den 5. beziehungsweise 12. Dezember geplant. Die Linken starten eine Urabstimmung, die bis zum 17. Dezember laufen soll. Die Wahl der künftigen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey ist für den 21. Dezember vorgesehen.



