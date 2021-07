toberg Mittwoch, 14.07.2021 | 22:35 Uhr

Na sehen Sie Dagmar, da nähern wir uns doch schon an und sie sind jetzt schon voll im rationalen GG (Grundgedanken ;-)) drauf.

> "Ein Status als Ausländer bürgt einige bürokratische Hürden... Das sind die Pflichten, die ich ansprach."

Artikel 16a GG: "(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Das zu prüfen, ist nun mal auch ein bürokratischer Weg. In jedem Land.

> "Was in den USA gilt, ist für uns in Deutschland ohne Belang."

Das ist auch gut so! Unsere Gesetzen schützen Menschenwürde mehr als in den USA. Auch wenn es gehühlt in den Medien oft nicht so rüberkommt.

> "Aus dem Wahlrecht ergibt sich keine Pflicht, man gibt seine Stimme ab, oder man lässt es bleiben

Welche Partei man wählt bleibt den Wähler überlassen. "

Doch doch.. wer das Wahlrecht wahrnimmt, sollte auch nach bestem Wissen und Gewissen handeln und sich bewusst sein, was er da mit den Kreuzen auslöst. Eine Wahl ist keine Lose ziehen wie aufm Rummel nur einfach so auf Daffke.